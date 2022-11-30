Более низкой стоимости уже не найти.

Пока видеокарты во всех регионах дешевеют довольно умеренными темпами, в США наблюдается совсем другая ситуация. Хороший пример, показывающий, насколько дёшево может обойтись игровой графический процессор в Америке, можно найти в магазине Newegg, где новую разогнанную ASUS TUF Gaming AMD Radeon RX 6500 XT OC Edition отдают всего за $99 (6 тыс. рублей).

реклама

Учитывая тот факт, что рекомендованная производителем цена на Radeon RX 6500 XT составляет $180 (11 тыс. рублей), предложение смело можно назвать самым привлекательным для "бюджетных" геймеров, собирающих сейчас ПК. В комплекте с видеокартой идёт также бесплатная копия игры Dead Island 2, по себестоимости затягивающая дополнительные $60 (3 650 рублей).

К большому сожалению, магазин не осуществляет доставку в Россию, поэтому приобрести ускоритель можно лишь через перекупщиков, однако особого смысла в этом нет, т.к. их услуги полностью нивелируют скидку. В Европе Newegg доставляет свои продукты только в Турцию и в Англию, а в Азии магазин работает в Гонконге, Японии, Филипинах, Сингапуре, Южной Корее и Таиланде.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 3070 за 45 тр в Ситилинке 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Что касается непосредственно характеристик графического процессора, он выполнен в индивидуальном дизайне ASUS с двумя кулерами. По сравнению с Radeon RX 480 или Radeon RX 580 карта не может похвастаться огромной производительностью, зато она принадлежит к последнему поколению AMD. Единственное, что сдерживало покупателей ранее, так это её цена в $180 и скромный объём видеопамяти (4Gb GDDR6).

Источник.