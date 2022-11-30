Пока видеокарты во всех регионах дешевеют довольно умеренными темпами, в США наблюдается совсем другая ситуация. Хороший пример, показывающий, насколько дёшево может обойтись игровой графический процессор в Америке, можно найти в магазине Newegg, где новую разогнанную ASUS TUF Gaming AMD Radeon RX 6500 XT OC Edition отдают всего за $99 (6 тыс. рублей).
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Учитывая тот факт, что рекомендованная производителем цена на Radeon RX 6500 XT составляет $180 (11 тыс. рублей), предложение смело можно назвать самым привлекательным для "бюджетных" геймеров, собирающих сейчас ПК. В комплекте с видеокартой идёт также бесплатная копия игры Dead Island 2, по себестоимости затягивающая дополнительные $60 (3 650 рублей).
К большому сожалению, магазин не осуществляет доставку в Россию, поэтому приобрести ускоритель можно лишь через перекупщиков, однако особого смысла в этом нет, т.к. их услуги полностью нивелируют скидку. В Европе Newegg доставляет свои продукты только в Турцию и в Англию, а в Азии магазин работает в Гонконге, Японии, Филипинах, Сингапуре, Южной Корее и Таиланде.
Что касается непосредственно характеристик графического процессора, он выполнен в индивидуальном дизайне ASUS с двумя кулерами. По сравнению с Radeon RX 480 или Radeon RX 580 карта не может похвастаться огромной производительностью, зато она принадлежит к последнему поколению AMD. Единственное, что сдерживало покупателей ранее, так это её цена в $180 и скромный объём видеопамяти (4Gb GDDR6).
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