Это демократы от штатов Пенсильвания и Теннесси.

Как заявляет крупное американское издание Fox News, избиратели в некоторых штатах Америки настолько прониклись доверием к своим депутатам, что переизбрали двух даже после их смерти. Утверждается, что Энтони Делюка (Anthony DeLuca) из штата Пенсильвания получил невероятные 85% голосов, т.к. занимал свой пост дольше всех в Пенсильвании. После перепроверок оказалось, что Делюка скончался 9 октября на 86-м году жизни в результате болезни. Похожая история произошла с Барбарой Купер (Barbara Cooper): избиратели доверили управление штатом Теннесси именно ей, однако в возрасте 93-х лет Барбара скончалась ещё 25 октября.

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В сообщении демократов из Пенсильвании говорится, что потеря Энтони Делюки действительно очень печальна для всех, но стоит обратить внимание, что избиратели отдали свой голос ему, потому что они поддерживают демократические ценности.

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Напомним, выборы в обе палаты конгресса США начались 8 ноября. Предварительные подсчёты показывают, что в палате представителей Республиканская партия получила 220 мест, а Демократическая – 215. Общее количество мест в палате представителей (435) обе парии разделили почти поровну.

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