Как заявляет крупное американское издание Fox News, избиратели в некоторых штатах Америки настолько прониклись доверием к своим депутатам, что переизбрали двух даже после их смерти. Утверждается, что Энтони Делюка (Anthony DeLuca) из штата Пенсильвания получил невероятные 85% голосов, т.к. занимал свой пост дольше всех в Пенсильвании. После перепроверок оказалось, что Делюка скончался 9 октября на 86-м году жизни в результате болезни. Похожая история произошла с Барбарой Купер (Barbara Cooper): избиратели доверили управление штатом Теннесси именно ей, однако в возрасте 93-х лет Барбара скончалась ещё 25 октября.
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В сообщении демократов из Пенсильвании говорится, что потеря Энтони Делюки действительно очень печальна для всех, но стоит обратить внимание, что избиратели отдали свой голос ему, потому что они поддерживают демократические ценности.
Напомним, выборы в обе палаты конгресса США начались 8 ноября. Предварительные подсчёты показывают, что в палате представителей Республиканская партия получила 220 мест, а Демократическая – 215. Общее количество мест в палате представителей (435) обе парии разделили почти поровну.
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