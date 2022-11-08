В распродажах участвуют сразу несколько магазинов.

С начала текущего месяца процессоры AMD начали стремительно дешеветь по всему миру. В частности, серию Ryzen 5000 можно найти с огромными скидками в официальных торговых точках Newegg, Microcenter, Amazon, и в фирменном магазине самой AMD. Наиболее привлекательный вариант – Ryzen 7 5800X, который продаётся всего за $248 вместо $449 по рекомендованным ценам (скидка около 45%). На данный момент в Amazon его можно забрать с бесплатной копией Uncharted в комплекте, а вместе с материнской платой ASUS Prime X570-P чип обойдётся в $382.

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Топовый 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 5800X3D доступен со скидкой в 20%: $359 вместо $449. 12-ядерный Ryzen 9 5900X получил скидку в размере $229, в результате чего его стоимость в США опустилась до $340. С момента запуска в 2020-м году это самая низкая цена на рынке.

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Флагманский Vermeer, запущенный с ценником в $800, сегодня в розничных сетях стоит порядка $530. 16-ядерный Core i9-12900K, который по факту быстрее в играх, продаётся за $449, что на $200 ниже рекомендованной цены ($649). В связи с выходом нового поколения Intel Core 13 Raptor Lake устаревшие чипы Core 12 пользуются большим спросом у геймеров, не желающих переходить на топовое железо.

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