62% жителей в Европу не собираются.

Вечером пятого ноября портал SuperJob.ru опубликовал любопытную статистику по поводу туристических намерений россиян. В частности, опрос проводился среди жителей Калининграда и области. Итак, результаты оказались следующими:

Каждый второй калининградец, имея гражданство абсолютно любой страны мира, остался бы на родине

50% жителей Калининграда выбрали бы либо продолжать жить в Калининграде, либо переехать в другие области РФ

5% участников ответили, что идеальным местом для жизни выбрали бы США, Италию и Испанию

3% заявили, что хотели бы жить в Австралии, Турции, Канаде или Швейцарии

По статистике, женщины чаще выбирают Россию: 55% против 49% соответственно

В качестве постоянного места жительства калининградки выбирают Италию, Испанию и Турцию

Мужчин из Калининграда больше привлекают США и Канада

реклама

Что касается того, что некоторые страны запретили выдачу гражданам РФ шенгенских виз, ответ следующий: 62% россиян, судя по опросу SuperJob, в Европу не собирались и не собираются, поэтому данное событие практически никак не повлияло на их повседневную жизнь. Оставшиеся 38% собирались посетить страны ЕС, но больше половины из них уверены, что в ближайшее время санкции будут сняты, а границы снова откроются.