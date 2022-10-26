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Kachka За пост начислено вознаграждение
Процессоры Ryzen 5000 и Ryzen 7000 теперь продаются с большими скидками в западных магазинах
После видеокарт настал черёд процессоров.
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4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Практически параллельно с видеокартами на рынке начали постепенно дешеветь игровые процессоры. В частности, один из лучших чипов, существующих сегодня, – восьмиядерный AMD Ryzen 7 5800X3D, продаётся на Newegg всего за $329 вместо $449 по рекомендованной стоимости. Всё что понадобится для работы с процессором – это хорошая оперативная память за $100-150, блок питания и охлаждение. Аналогичный чип на площадке Amazon пока что стоит чуть дороже – $349. Вероятно, до магазина ещё не дошли рыночные тренды.

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В то же время AMD Ryzen 9 5900X (12 ядер, 24 потока) доступен за $349, а его младшая версия – Ryzen 9 5800X, продаётся в магазинах США по цене в $249 за единицу. Таким образом, они доступны по скидке в 39% и 45% соответственно.

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RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
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3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
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Восьмиядерный AMD Ryzen 7 7700X нового поколения Zen 4 можно найти на Amazon всего за $382, хотя его рекомендованная стоимость на момент запуска составляла $449. Вероятно, учитывая тот факт, что процессоры дешевеют уже не первый месяц, в скором времени их цена снизится ещё на дополнительные $20-40 в зависимости от конкретной модели.
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#ryzen 7000 #ryzen 5000
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