После видеокарт настал черёд процессоров.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Практически параллельно с видеокартами на рынке начали постепенно дешеветь игровые процессоры. В частности, один из лучших чипов, существующих сегодня, – восьмиядерный AMD Ryzen 7 5800X3D, продаётся на Newegg всего за $329 вместо $449 по рекомендованной стоимости. Всё что понадобится для работы с процессором – это хорошая оперативная память за $100-150, блок питания и охлаждение. Аналогичный чип на площадке Amazon пока что стоит чуть дороже – $349. Вероятно, до магазина ещё не дошли рыночные тренды.

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В то же время AMD Ryzen 9 5900X (12 ядер, 24 потока) доступен за $349, а его младшая версия – Ryzen 9 5800X, продаётся в магазинах США по цене в $249 за единицу. Таким образом, они доступны по скидке в 39% и 45% соответственно.

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Восьмиядерный AMD Ryzen 7 7700X нового поколения Zen 4 можно найти на Amazon всего за $382, хотя его рекомендованная стоимость на момент запуска составляла $449. Вероятно, учитывая тот факт, что процессоры дешевеют уже не первый месяц, в скором времени их цена снизится ещё на дополнительные $20-40 в зависимости от конкретной модели.

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