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Смартфоны с региональными ограничениями других стран в России продаются по полной стоимости
В основном поставки идут из Индии и Китая.
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Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Некоторое время назад стало известно, что российские ритейлеры часто практикуют завоз в Россию смартфонов из других стран по параллельному импорту. Не редко случается так, что у данных устройств есть определённые региональные ограничения, присущие тому или иному государству. Например, если iPhone впервые включили в Японии, то у него уже нельзя отключить звук затвора камеры. Это связано с тем, что местное правительство пытается обеспечить полный заперт тайной съёмки в целях конфиденциальности личных данных граждан.

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По словам поставщиков, есть и другие моменты: китайские модели могут идти с двумя SIM-картами в комплекте, а американские – вообще без SIM-карт. У смартфонов марки Samsung из других стран может быть изменена форма штекера.

Тем не менее, ритейлеры отмечают, что на российскую аудиторию это никак не влияет: со временем пользователи просто привыкли к таким новшествам и теперь продавать "экзотические" смартфоны по скидке нет никакой нужды, ведь целевая аудитория продолжает их покупать по полной стоимости.

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RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
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Главная проблема, считает PR-директор Inventive Retail Group Людмила Семушина, состоит не в том, что какие-то смартфоны отличаются от других в маленьких деталях, а в том, что на рынке всё чаще появляются полулегальные поставщики, которые завозят и реализуют бракованную или даже списанную в других странах продукцию.

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#смартфоны #параллельный импорт
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