Причина тому – переход эфира на PoS.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Крупнейшее падение стоимости графических процессоров, случившееся совсем недавно, связано с тем, что главный альткоин – Ethereum, перешёл на протокол Proof Of Stake. Как только условно закончилась эра майнинга, что подтверждает основатель BitCluster Сергей Арестов, компенсировать потери добытчиков криптовалют за всё время другие альткоины в ближайшие годы уже не смогут. Соответственно, поток видеокарт в огромном количестве хлынул как на обычный рынок, так и на рынок б/у-товаров.

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Самая известная карта всего поколения Ampere – GeForce RTX 3090, с начала марта до конца октября подешевела на 400 тыс. рублей. Топовую GeForce RTX 3080 в новом состоянии сегодня можно найти всего за 80 тыс. рублей, а подержанная версия на Avito и подобных площадках обойдётся ещё дешевле (около 60-65 тыс. рублей в зависимости от состояния и конкретного продавца).

Наибольшее количество устройств после падения цен продали в России два магазина: DNS и OZON. Как отмечают представители последнего, ещё в июне прошлого года у них не было иного выбора, кроме как продавать GeForce RTX 3080 за 160+ тыс. рублей. Чуть более чем за год её цена упала на 50%.

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Сообщается, что как только Эфир перешёл на PoS, количество потребляемой сетью энергии снизилось на 99,95%. Ожидается, что в будущем это окажет заметное влияние на экологию.