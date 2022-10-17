Карта оказалась самой большой среди всех продуктов компании.

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

После долгого перерыва с момента сотрудничества с NVIDIA, компания Leadtek снова взялась за разработку своих собственных графических процессоров на базе кристалла AD102. В прошлом, напомним, компания пропустила выход GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3090 Ti, а вместо этого сосредоточила все свои силы на RTX 3090 Winfast. Сегодня она анонсировала топовую модель GeForce RTX 4090 под названием Winfast Hurricane.

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Сообщается, что новая карта Leadtek занимает первое место по габаритам: ровно 350 см в длину. Для установки видеокарты из-за её увеличенной толщины теперь требуются минимум 3,5 слота.

Корпус чипа оснащён классическим X-образным кожухом и тремя 100-мм вентиляторами. В описании указывается, что под вентиляторами расположен радиатор с восемью 6-мм тепловыми трубками.

По стандарту, чип Leadtek содержит 16384 ядра CUDA и имеет 24Gb памяти GDDR6X. Для работы с картой компания рекомендует блок питания с минимальной мощностью в 850W. Т.к. заводской разгон модель не поддерживает, её тактовые частоты колеблются на уровне 2520 МГц.

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До сих пор карта не прошла листинг ни в одном магазине, поэтому её даже приблизительная цена остаётся неизвестной. Стоит отметить, что Leadtek в основном ориентируется на рынок азиатских стран, а потому вряд ли чип в скором будущем появится в торговых точках по всему миру.

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