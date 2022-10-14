RTX 4080 16Gb по-прежнему на подходе.

Как вы помните, во время презентации GeForce Beyond глава NVIDIA Дженсен Хуанг рассказал нам о трёх ключевых видеокартах нового поколения Ada Lovelace: GeForce RTX 4080 12Gb, GeForce RTX 4080 16Gb и GeForce RTX 4090. Если с последней флагманской моделью всё было понятно изначально, то две версии RTX 4080 явно вызывали множество вопросов.

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Во-первых, рядовые пользователи, которые будут выбирать себе карту, не сразу поймут, в чём между ними разница и почему одна стоит дороже другой. Во-вторых, характеристики RTX 4080 12Gb будут довольно схожи с RTX 4070.

В этой связи, оценив ситуацию, компания приняла решение отменить запуск GeForce RTX 4080 12Gb – младшей модели, чтобы в будущем сосредоточиться на отдельных RTX 4070 и RTX 4080.

Как сообщают в NVIDIA, RTX 4080 12Gb получила неправильное название и могла бы вводить кого-то в заблуждение своими спецификациями, поэтому её выход отменяется. Тем не менее, по функционалу это была прекрасная карта.

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В то же время стало официально известно, что RTX 4080 16Gb или, как её уже можно назвать правильно, единственная RTX 4080, выйдет на рынок 16 ноября этого года. В компании отмечают, что если она вызовет столько же ажиотажа, как и RTX 4090 пару дней назад, то запуск получится отличным.

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