Релиз ожидается в ближайшее время.

В далёком 2008 г. на рынок вышла очень популярная (вплоть до сегодняшнего дня) игра Grand Theft Auto 4 от студии Rockstar Games, уже зарекомендовавшей себя как издатель качественных и интересных проектов. За 14 лет существования GTA 4 получила десятки тысяч модов, так или иначе делающих игровой процесс более качественным. Половину времени с момента релиза разработчик Хассам Кейлани уделил моду iCEnhancer 4.0, который должен, если не получить звание самой красивой и реалистичной модификации для GTA 4, то, по крайней мере, пополнить коллекцию известных модов.

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По словам создателя, анонс модификации iCEnhancer 4.0 прошёл ещё в сентябре 2015 г. За пройденное с того момента время он успел добавить в игру вид от первого лица, объёмный туман, продвинутый свет, улучшенные текстуры всех объектов, дополнительное сглаживание и много чего другого. Стоит отметить, что по масштабам проект вполне можно назвать фанатским ремастером, т.к. некоторые детали игры в нём переделаны с самого начала.

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Ожидается, что в свободный доступ модификация выйдет в скором времени. До тех пор автор собирается исправлять маленькие баги и ошибки, обнаруженные им при тестировании. Фактически, на данном этапе его мод "ушёл на золото". Скриншоты ниже.