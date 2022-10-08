Через 4 дня на рынок выходит новое поколение видеокарт Nvidia Ada Lovelace в лице топовой GeForce RTX 4090, поэтому, чтобы релиз не оказался “пустым”, для него потребуются игры с соответствующими системными требованиями. Похоже, первым тайтлом для RTX 4000 станет A Plague Tale: Requiem от Asobo Studio. Сегодня разработчики опубликовали список необходимого для неё оборудования.
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Минимальные требования:
- Windows 10
- Intel Core i5-4690K или AMD FX-8300
- 16Gb RAM
- GTX 970 или RX 590
- DirectX12
- 55Gb свободного места
- Доступные настройки качества: низкие
- Разрешение: 1920х1080р
- FPS: 30
Рекомендованные требования:
- Windows 10
- Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600
- 16Gb RAM
- GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 XT
- DirectX12
- 55Gb свободного места
- Доступные настройки качества: ультра
- Разрешение: 1920х1080р
- FPS: 60
Вероятно, если речь идёт о таким высоких требованиях, разработчики имеют в виду то, что игра тестировалась с включенной трассировкой лучей.
Напомним, в центре сюжета A Plague Tale: Requiem – история брата и сестры, которые ищут лекарство от смертельной болезни на юге Франции, попутно спасаясь от солдат инквизиции и орд крыс, распространяющих чёрную чуму.
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