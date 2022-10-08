Какая видеокарта будет нужна для 4K, остаётся только гадать.

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Через 4 дня на рынок выходит новое поколение видеокарт Nvidia Ada Lovelace в лице топовой GeForce RTX 4090, поэтому, чтобы релиз не оказался “пустым”, для него потребуются игры с соответствующими системными требованиями. Похоже, первым тайтлом для RTX 4000 станет A Plague Tale: Requiem от Asobo Studio. Сегодня разработчики опубликовали список необходимого для неё оборудования.

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Минимальные требования:

Windows 10

Intel Core i5-4690K или AMD FX-8300

16Gb RAM

GTX 970 или RX 590

DirectX12

55Gb свободного места

Доступные настройки качества: низкие

Разрешение: 1920х1080р

FPS: 30

Рекомендованные требования:

Windows 10

Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600

16Gb RAM

GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX12

55Gb свободного места

Доступные настройки качества: ультра

Разрешение: 1920х1080р

FPS: 60

Вероятно, если речь идёт о таким высоких требованиях, разработчики имеют в виду то, что игра тестировалась с включенной трассировкой лучей.

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Напомним, в центре сюжета A Plague Tale: Requiem – история брата и сестры, которые ищут лекарство от смертельной болезни на юге Франции, попутно спасаясь от солдат инквизиции и орд крыс, распространяющих чёрную чуму.

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