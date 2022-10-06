Старт продаж новой топовой видеокарты GeForce RTX 4080 16Gb намечен аж на следующий месяц, однако у китайского форума Chiphell уже появились в распоряжении тесты видеокарты в следующих бенчмарках: AIDA64, 3DMark Fire Strike Ultra, 3DMark Time Spy Extreme, 3DMark Port Royal и 3DMark, а также один тест в игровом бенчмарке, что само по себе представляет огромную редкость, учитывая эмбарго Nvidia на подобные сведения.
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Итак, начнём с первого бенчмарка: AIDA64. В нём карта на частоте в 2505 МГц показала производительность, равную 53 620 Гфлопс в одинарном тесте. Во время презентации Nvidia обещала чуть более низкие результаты.
В тестах FireStrike Extreme и TimeSpy Extreme ускоритель набрал 17 465 и 13 997 баллов соответственно, побив мировой рекорд среди всех существующих на данный момент видеокарт.В тесте Port Royal RTX 4080 16Gb значительно обогнала даже флагманскую RTX 3090 Ti (17 607 баллов против 14 851 балла). Топовый чип AMD RX 6950 XT в этом тесте набрал всего 10 788 баллов, а RTX 3080 12Gb – 12 151 балл.
В то же время просочился результат RTX 4080 в Shadow of the Tomb Raider: в разрешении 4K новая карта на ультра-настройках смогла выдать в среднем от 87 до 115 FPS при максимальном значении в 226 FPS.
Напомним, в ноябре Nvidia выпустит две разные версии RTX 4080:
- RTX 4080 12Gb: 7680 ядер CUDA
- RTX 4080 16Gb: 9728 ядер CUDA
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