Старт продаж начнётся в следующем месяце.

Старт продаж новой топовой видеокарты GeForce RTX 4080 16Gb намечен аж на следующий месяц, однако у китайского форума Chiphell уже появились в распоряжении тесты видеокарты в следующих бенчмарках: AIDA64, 3DMark Fire Strike Ultra, 3DMark Time Spy Extreme, 3DMark Port Royal и 3DMark, а также один тест в игровом бенчмарке, что само по себе представляет огромную редкость, учитывая эмбарго Nvidia на подобные сведения.

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Итак, начнём с первого бенчмарка: AIDA64. В нём карта на частоте в 2505 МГц показала производительность, равную 53 620 Гфлопс в одинарном тесте. Во время презентации Nvidia обещала чуть более низкие результаты.

В тестах FireStrike Extreme и TimeSpy Extreme ускоритель набрал 17 465 и 13 997 баллов соответственно, побив мировой рекорд среди всех существующих на данный момент видеокарт. В тесте Port Royal RTX 4080 16Gb значительно обогнала даже флагманскую RTX 3090 Ti (17 607 баллов против 14 851 балла). Топовый чип AMD RX 6950 XT в этом тесте набрал всего 10 788 баллов, а RTX 3080 12Gb – 12 151 балл.

В то же время просочился результат RTX 4080 в Shadow of the Tomb Raider: в разрешении 4K новая карта на ультра-настройках смогла выдать в среднем от 87 до 115 FPS при максимальном значении в 226 FPS.

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Напомним, в ноябре Nvidia выпустит две разные версии RTX 4080:

RTX 4080 12Gb: 7680 ядер CUDA

RTX 4080 16Gb: 9728 ядер CUDA

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