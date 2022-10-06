Коллекцию уникальных корпусов для ПК сегодня пополнила компания Cougar, представив оригинальный Cratus с футуристичным дизайном Forward-Dynamic. Итак, ключевые особенности корпуса ниже:
- Цель проекта по словам разработчиков корпуса – создать динамичный агрессивный облик без ущерба функциональности
- Доступные материнские платы: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, CEB и E-ATX
- Дизайн корпуса – Forward-Dynamic
- 4 панели сделаны из закалённого стекла
- Корпус оборудован под наклоном, также монтируются и комплектующие
- RGB-подсветка на фронтальной стороне (не считая встроенной подсветки на комплектующих)
- Габариты: 283 х 636 х 635 мм
- Видеокарта монтируется не горизонтально, а вертикально, по схеме "7+2"
- Максимальная длина видеокарты – 460 мм
- Можно установить три накопителя 2,5" и два накопителя 3,5"
- Максимальное количество вентиляторов 120 мм – 9 шт.
- Максимальное количество вентиляторов 360 мм – 2 шт.
- Высота процессорного кулера не должна превышать 190 мм
- Поддержка как жидкостного, так и водяного охлаждения
- Разъёмы: USB Type-C 3.1 (1 шт.), USB 3.0 (4 шт.), mini-Jack 3,5 мм (1 шт.)