Без скальпирования чипов не обошлось.

Недавно анонсированные процессоры AMD Ryzen 7000, как показали первые тесты, весьма производительны и определённо стоят внимания, однако у них есть одна большая проблема: на высоких нагрузках чипы буквально начинают плавиться, едва не доходя до температуры кипения воды. Так, например, температура флагманского 16-ядерного Ryzen 9 7950X в тестах достигала 95℃, а в играх – 76℃. "Решил" проблему немецкий энтузиаст Роман Хартунг, более известный в сети как Der8auer.

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Исследование "внутренностей" горячих процессоров показало, что проблема кроется в слишком толстой теплораспределительной крышке. Как только она была удалена с корпуса чипа, температуры в среднем снизились более чем на 20℃. Чтобы проверить работоспособность после процедуры скальпирования, "голый" процессор поместили в сокет AM5, где вместо классического крепёжного механизма он работал с водяным охлаждением.

По данным энтузиаста, под нагрузками температура CPU не превышала и 70℃, тогда как в аналогичных условиях с крышкой она достигала 90℃ на частоте в 5,4 ГГц. Вместе с охлаждением процессора Der8auer также смог понизить его потребление на 15W, благодаря чему чип был дополнительно разогнан до 5,5 ГГц.

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Стоит отметить, что скальпирование процессора – это самый крайний случай, к которому лучше не прибегать. Дело в том, что, во-первых, это лишит устройство гарантии, а во-вторых, во время процедуры его можно легко повредить.

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