На достижение ушло два года игрового времени.

Как известно, заработок денег в GTA Online сложно назвать лёгким делом: для его реализации нужно много усердия и практически безграничное терпение, поэтому так мало людей честным образом доходили до отметки в $100 млн игровой валюты. Идти дальше бессмысленно, потому что никаких достижений за заработок такого количества денег не дают. Тем не менее, нашёлся один геймер, который не просто стал самым богатым игроком GTA Online, а первым заработал $1 миллиард.

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По данным издания Eurogamer, на то, чтобы заработать $1 миллиард в игре, ушло более двух лет, 34 дней и двух часов чистого игрового времени. Если перевести это в классическую единицу измерения для геймеров, то получится ровно 18 340 часов. По приблизительным подсчётам это около шести часов в день.

В комментариях к своему сообщению пользователь рассказал, что некоторое время было потрачено на то, чтобы получать больше выручки с ночного клуба. Таким образом игроку не пришлось тратить тысячи часов на перевозку грузов с места на место, как можно было предположить изначально. Львиную долю выручки клуб приносил, когда игрок стоял в AFK.

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О своём достижении на Reddit поделился пользователь с ником jamcar70.

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