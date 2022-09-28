Возможно, они станут доступны для покупки 12 октября 2022 г.

Недавно Intel наконец анонсировала два оставшихся ускорителя поколения Alchemist: Arc A770 и Arc А750, а на выставке Innovation 2022 были представлены как минимум 4 новые карты от партнёров компании. До сих пор было известно только об эталонном дизайне Intel под названием Limited Edition A7. Итак, всё по порядку.

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GUNNIR

Компания GUNNIR заявила о двух ускорителях Arc A770: первый в достаточно скромном дизайне, с тремя вентиляторами. Карта оснащена двумя 8-контактными разъемами питания. Вторая модель (правый верхний угол второго изображения) будет уже интереснее в плане дизайна от самой GUNNIR. У чипа, как видно, также три кулера и, вероятно, такие же два 8-контактных разъема.



ASRock

Ещё больше "свободы" в разработке предоставила компания ASRock, когда продемонстрировала Arc A770 и Arc А750 (по одной модели на каждую карту). Утверждается, что в зависимости от конкретного процессора будут меняться конфигурации: тактовые частоты, потребление, разгон. О наличии последнего говорит тот факт, что одна из карт получит в названии "OC". Оба чипа оснащены двумя 8-контактными разъемами.



Судя по дизайну, можно предположить, что два 8-контактных разъема станут особенностью премиального сегмента видеокарт Intel.

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К большому сожалению, конкретных дат выхода данных чипов пока что нет. Вероятно, как партнёрские, так и эталонные карты будут запущены одновременно в районе 12 октября.

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