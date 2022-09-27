Самые популярные раньше ускорители теперь "никто" не покупает.

Как показывают последние события на рынке видеокарт, полное прекращение майнинга Ethereum действительно серьёзно повлияло на цены ускорителей. В частности, видеокарты массово дешевеют в США и России. Позавчера издание South China Morning Post сообщило, что самые популярные чипы, которые раньше использовались в майнинге, сейчас "практически ничего не стоят" по сравнению с недавними временами.

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Если брать одну из самых востребованных у майнеров видеокарту – GeForce RTX 3080, то ещё три месяца назад в китайском магазине Buy Now она стоила не меньше $1140. На момент написания материала в той же сети её можно спокойно найти дешевле $700. В интервью издания с представителем магазина выяснилось, что когда добыча цифровой валюты находилась на пике, большинство держателей ферм приходили в магазины электроники и скупали сразу все видеокарты одним чеком, ведь в тот момент их не волновало, сколько это будет стоить: при правильном оборудовании фермы любая инвестиция отбивалась за короткое время. Теперь же всё по-другому: для майнинга ускорители практически не покупают.

Ещё один шанхайский магазин сообщает, что в конце августа видеокарты RTX 3080 от MSI и Colorful стоили примерно на $140-$280 дороже, чем сейчас. Цена на них начала падать, как только в криптосообществе массово заговорили о переходе Ethereum на PoS.

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Розничные продавцы в Китае отмечают, что на данный момент цены на видеокарты упали до самых низких значений.

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