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В Китае уже продают Gigabyte RTX 4090 GAMING OC с заводским разгоном
Цена, тем не менее, очень даже кусается.
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Не прошло и недели с мероприятия GeForce Beyond, как готовые образцы видеокарт GeForce RTX 4090 нового поколения Ada Lovelace уже продаются в интернете. В частности, речь идёт о модели Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC с заводским разгоном, объявление о которой появилось на вторичном рынке в Гонконге.

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Что любопытно, до 12 октября на RTX 4090 действует строжайшее эмбарго, в связи с которым любая публикация фото/видео, обзоров или, тем более, продажа карты, категорически запрещена законом. Вероятно, самые популярные обзорщики уже получили свои карты Founders Edition от Nvidia. Тем не менее, факто того, что в Китае продаётся RTX 4090, никуда не исчезает: устройство предлагают купить за $2548, что примерно на $1000 превышает озвученную генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом рекомендованную стоимость.

Как и любая другая видеокарта, RTX 4090 производства Gigabyte поставляется в комплекте с четырьмя 8-контактными и одним 16-контактным разъемом, которые в сумме обеспечивают потребление в районе 450W. Как мы уже сообщали, устройство может похвастаться новейшим графическим процессором AD102, 16384 ядрами и 24Gb памяти GDDR6X.

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Стоит отметить, что Nvidia до сих пор не выпустила для RTX 4090 ключевой драйвер, потому что картами буквально никто не пользуется. Следовательно, не факт, что на этой модели будут корректно работать программы и запускаться игры.
Источник.

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#nvidia #видеокарты #ada lovelace #rtx 40 #rtx 4000 #rtx 4090
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