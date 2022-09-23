Так может выглядеть флагманская карта AMD RDNA3.

На фоне опубликованной недавно информации о новой архитектуре Nvidia Ada Lovelace в сети начинают появляться также подробности нового поколения AMD под названием RDNA3. Так, 3D-художник Technetium, известный своими работами в сфере видеокарт и прочего оборудования показал, как примерно будет выглядеть флагманская модель Radeon RX 7900XT. Естественно, рендеры основаны исключительно на его мнении и видении данных видеокарт.

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Т.к. само новое поколение графических ускорителей, будь то Nvidia или AMD, означает большое увеличение потребления, карта обещает быть отнюдь не маленькой. Более того, по мнению художника, RX 7900XT будет самой большой и объёмной картой из всех существующих. Собственно, также произошло и у Nvidia с RTX 4090.

Кроме того, топовая карта RDNA3 обещает быть как минимум на 50% более энергоэффективной, чем аналогичные решения Nvidia. Об этом прямо заявили в компании немногим ранее. Следовательно, чтобы воплотить такую задумку в реальность, потребуются три больших кулера. Финальной деталью концепта является настраиваемая подсветка на передней части кожуха, расположенная по форме самой карты.

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Напомним, ожидается, что Radeon RX 7900XT получит 12288 ядер CUDA и 24Gb памяти GDDR6. Релиз ускорителей нового поколения состоится 3 ноября 2022 г.

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