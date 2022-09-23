Карта "растянется" примерно на 80 квадратных км.

Некоторое время назад произошла самая крупная утечка по GTA 6: неизвестный хакер слил в сеть десятки тысяч строк кода и много видео с ранним геймплеем игры, демонстрирующим город, персонажей и механики. Основываясь на всём этом, тщательно изучив все показанные локации, группа энтузиастов из более ста человек принялась воссоздавать по видео карту будущей GTA 6.

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Спустя пару дней фанаты GTA поделились результатом: у них получилась карта размером в 80 квадратных километров (50 из них будут сушей) с разнообразными локациями, упомянутыми в ранних билдах. Судя по изображению, играбельными будут также и 4 юго-восточных острова. Не исключено, что на них будет развиваться часть основной сюжетной линии.

Стоит отметить, что вся работы энтузиастов может оказаться бесполезной, т.к. даже в самой Rockstar подтвердили, что слитая информация является очень старой: вероятно, что за всё то время, что прошло с того момента, многие локации уже изменились, как и их расположение на карте. По крайней мере, делать далеко идущие выводы, основываясь на данной работе, пока не стоит.

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Ожидается, что релиз Grand Theft Auto 6 состоится в конце 2024 г., а общий бюджет игры составит $600 млрд.