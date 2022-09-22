Закон Мура больше не актуален.

Задолго до анонса видеокарт нового поколения Ada Lovelace пользователи были обеспокоены двумя вещами: их ценами и характеристиками. Если со вторым было ещё более-менее понятно, то высокие цены рядового геймера и правда могут "напугать". Как мы уже сообщали, за топовую GeForce RTX 4090 в Европе будут просить около $1950. В конце концов комментарий по этому волнующему поводу дал сам генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

реклама

По его словам, несмотря на обстоятельства, в будущем Nvidia больше не будет опускать цены на видеокарты старого поколения с течением времени. Кроме того, история о том, что устаревшие чипы дешевеют, называемая среди энтузиастов Законом Мура, давно в прошлом, она более не работает.

В интервью генеральный директор заявил, что если геймеров не устраивает цена GeForce RTX 4000, они могут обратить своё внимание на линейку GeForce RTX 3000, стоящую не так много средств по сравнению с новой архитектурой.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Специально для издания Kotaku сотрудник Nvidia отметил, что по-прежнему одной из самых важных карт в линейке RTX 3000 остаётся RTX 3080 10Gb, которая хорошо известна своей не самой большой ценой и великолепной производительностью.