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Gigabyte анонсировала видеокарты нового поколения RTX 4090
На очереди стоят GeForce RTX 4080.
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Вслед за COLORFUL свои новые видеокарты поколения Ada Lovelace анонсировала компания Gigabyte. Всего их будет 4:

  • AORUS GeForce RTX 4090 XTREME WATERFORCE
  • AORUS GeForce RTX 4090 MASTER
  • GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC
  • GIGABYTE GeForce RTX 4090 WINDFORCE

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Утверждается, что на данный момент представлены только флагманские модели; в скором времени компания покажет RTX 4080.

Среди новых функций у видеокарт Gigabyte будут:

  • Продвинутая система охлаждения WINDFORCE
  • Увеличение статического давления 30% и снижение уровень шума до 3 дБ благодаря вентиляторам WINDFORCE Bionic Shark
  • Увеличенный радиатор
  • Больше тепловых трубок
  • Вентиляционное отверстие на задней панели
  • Кольцевая система RGB-подсветки под названием Halo
  • Настраиваемый ЖК-дисплей Edge View на боковой стороне карт AORUS (можно поместить текст или картинки)
  • Edge View также отслеживает тепловые характеристики карты в момент работы: энергопотребление, температура, число оборотов в минуту

По данным Gigabyte, модели предоставят геймерам и создателям контента в разы больше возможностей, чем сегодняшние видеокарты RTX 3000 за счёт оптимизации.

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Напомним, официальные характеристики RTX 4090 следующие:

  • 16384 CUDA
  • базовая тактовая частота: 2,23 ГГц
  • тактовая частота Boost: 2,52 ГГц
  • 24Gb памяти GDDR6X
  • 384-битная шина
  • TGP 450W
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#nvidia #gigabyte #ada lovelace #rtx 40 #rtx 4000 #rtx 4090 #rtx 4080
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Василий Сорокин
22:59
Если мозгов нет то лучше молчать )))
Сравниваем таблицы характеристик RTX 4090\4080 на архитектуре "Ada Lovelace" с RTX 3090\3080.
REY_B_
22:58
Ну не только медведи рынок захватили, там ещё и быки есть. Жуликов с лохами так же полно. И не только крипто, а вообще весь финансовый сектор. И всех их потихоньку переезжает суровая либеральная дейст...
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ихихи
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кинул
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incognito_ineta
22:58
Ты майнить на них собрался? Майнинг сдох на данный момент. В играх на Tuf 3080 Ti память 85 градусов, что вполне удовлетворительные результаты.
ASUS анонсировала модели GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий ROG Strix и TUF Gaming
Эовейн Триада
22:57
Ого с нашим флагом версия прямо!
ASUS анонсировала модели GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий ROG Strix и TUF Gaming
DimCher
22:56
TUF'ы опять будут с донным охладом памяти?
ASUS анонсировала модели GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий ROG Strix и TUF Gaming
VRoman
22:55
Ядер в 2,13 раз меньше, ПСП в 2 раза меньше, пиковое потребление в 1,8 раз. Откуда ты 1,7 взял? Тут в итоге примерно 1,95-2,00 раз разница и будет
Сравниваем таблицы характеристик RTX 4090\4080 на архитектуре "Ada Lovelace" с RTX 3090\3080.
izbolota
22:55
расходимся, теперь видеокарты крупней кирпичей, стандарты строительства нарушены.
Colorful представила игровые видеокарты GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий Neptune, Vulcan и BattleAx
Winssy
22:54
Нет разницы и в динамике.
Colorful представила игровые видеокарты GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий Neptune, Vulcan и BattleAx
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