Вслед за COLORFUL свои новые видеокарты поколения Ada Lovelace анонсировала компания Gigabyte. Всего их будет 4:
- AORUS GeForce RTX 4090 XTREME WATERFORCE
- AORUS GeForce RTX 4090 MASTER
- GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC
- GIGABYTE GeForce RTX 4090 WINDFORCE
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Утверждается, что на данный момент представлены только флагманские модели; в скором времени компания покажет RTX 4080.
Среди новых функций у видеокарт Gigabyte будут:
- Продвинутая система охлаждения WINDFORCE
- Увеличение статического давления 30% и снижение уровень шума до 3 дБ благодаря вентиляторам WINDFORCE Bionic Shark
- Увеличенный радиатор
- Больше тепловых трубок
- Вентиляционное отверстие на задней панели
- Кольцевая система RGB-подсветки под названием Halo
- Настраиваемый ЖК-дисплей Edge View на боковой стороне карт AORUS (можно поместить текст или картинки)
- Edge View также отслеживает тепловые характеристики карты в момент работы: энергопотребление, температура, число оборотов в минуту
По данным Gigabyte, модели предоставят геймерам и создателям контента в разы больше возможностей, чем сегодняшние видеокарты RTX 3000 за счёт оптимизации.
Напомним, официальные характеристики RTX 4090 следующие:
- 16384 CUDA
- базовая тактовая частота: 2,23 ГГц
- тактовая частота Boost: 2,52 ГГц
- 24Gb памяти GDDR6X
- 384-битная шина
- TGP 450W