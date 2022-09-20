Прочности iPhone 14 можно только позавидовать.

Совсем недавно компания Apple выпустила в продажу свой новый смартфон iPhone 14, обещая, что он будет мощнее и прочнее, чем 13-е поколение. В принципе, если не придираться к некоторым мелочам, это и правда так. В прочности смартфона убедился блогер JerryRigEverything, проведя собственный краш-тест.

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Царапины

Боковые грани устройства, что не удивительно, царапаются относительно легко и быстро даже самым обычным канцелярским ножом, потому что они выполнены из покрашенного металла. Экран из стеклокерамики – совершенно другое дело: с ним так легко блогеру справиться не удалось. Обычно сильные царапины у других смартфонов появляются от шестого лезвия JerryRigEverything. iPhone 14 пережил его весьма удачно: на стекле остались лишь едва заметные следы.

Огонь

Расплавить экран огнём зажигалки также не удалось: длительное воздействие пламени лишь сожгло пиксели, которые больше никогда не восстановятся, а на месте соприкосновения навсегда останется пятно.

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Люфты

В конце концов, блогер решил, что пора попробовать разломать новый айфон пополам. Часто бывает, что при давлении в нужных местах смартфоны и правда ломаются, однако не в случае с iPhone 14. В местах вырезов для кнопок управления смартфон даже не заскрипел, что означает, что если случайно положить его в задний карман и куда-то с ним сесть, вероятнее всего устройство останется целым.

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