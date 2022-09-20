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Власти Афганистана запретят PUBG Mobile из-за пропаганды насилия
Под "горячую руку" попал также TikTok.
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С августа этого года террористическая организация "Талибан"*, являющаяся действующей властью в Афганистане, начала массово чистить местный интернет на предмет "неэтичности". Под этим предлогом в стране были заблокированы более 23,4 миллиона сайтов. Недавно было решено, что под запрет также подпадёт китайский сервис коротких видео TikTok, основной аудиторией которого являются девочки. Утверждается, что на последнем совете было сказано, что в TikTok публикуется аморальный контент, поэтому приложение не может продолжать свою работу в Афганистане.

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Кроме того, на встрече с представителями сектора безопасности и представителем правоохранительных органов шариата "Талибан" решил запретить известный шутер PUBG Mobile, который стал одним из основателей жанра "королевская битва". Как сообщает информационное агентство Khaama Press, PUBG обвиняют в том, что игра пропагандирует среди людей насилие. Видео-сервис было решено заблокировать в течение следующего месяца, а игре до окончательной блокировки дали 90 дней. До Афганистана PUBG запретили в Пакистане и Индии.

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Неизвестно, можно ли будет законно пользоваться TikTok через VPN.
*Террористическая организация, запрещена в РФ.
Источник.

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#pubg #tiktok #pubg mobile
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