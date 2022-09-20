Под "горячую руку" попал также TikTok.

С августа этого года террористическая организация "Талибан"*, являющаяся действующей властью в Афганистане, начала массово чистить местный интернет на предмет "неэтичности". Под этим предлогом в стране были заблокированы более 23,4 миллиона сайтов. Недавно было решено, что под запрет также подпадёт китайский сервис коротких видео TikTok, основной аудиторией которого являются девочки. Утверждается, что на последнем совете было сказано, что в TikTok публикуется аморальный контент, поэтому приложение не может продолжать свою работу в Афганистане.

реклама

Кроме того, на встрече с представителями сектора безопасности и представителем правоохранительных органов шариата "Талибан" решил запретить известный шутер PUBG Mobile, который стал одним из основателей жанра "королевская битва". Как сообщает информационное агентство Khaama Press, PUBG обвиняют в том, что игра пропагандирует среди людей насилие. Видео-сервис было решено заблокировать в течение следующего месяца, а игре до окончательной блокировки дали 90 дней. До Афганистана PUBG запретили в Пакистане и Индии.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Неизвестно, можно ли будет законно пользоваться TikTok через VPN.

*Террористическая организация, запрещена в РФ.

Источник.