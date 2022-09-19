Игра продолжит разрабатываться, а в студии очень разочарованы.

Несколько дней назад некий неизвестный хакер слил в сеть массу контента, связанного с предполагаемой Grand Theft Auto 6: видео геймплея с раннего билда, десятки тысяч строчек кода и много чего другого. Вчера журналист Джейсон Шрайер официально подтвердил данную утечку, рассказав, что скоро Rockstar Games даст по данному поводу официальный комментарий. Сегодня вечером компания написала в своём блоге сообщение, которое мы ниже разберём по частям.

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Во-первых, компания обеспокоена тем, что третье лицо получило полный доступ к конфиденциальной информации. Более того, после утечки кода такого масштаба можно предположить, что хакер имеет код GTA 5. Собственно, он сам недавно в этом признался. Следовательно, целостность онлайн-сервисов Rockstar Games в ближайшее время может оказаться под большим вопросом.

Во-вторых, в Rockstar подтвердили, что утечка действительно является геймплеем раннего билда новой игры, но тот факт, что она оказалась в интернете, сильно разочаровал студию, ведь она сама хотела в скором времени преподнести геймерам материалы шестой части. Тем не менее, несмотря на все трудности, разработка Grand Theft Auto 6 продолжится, как и было запланировано. В последнем предложении студия благодарит всех за поддержку, учитывая обстоятельства.

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В то же время корпорация Take-Two, владеющая студией Rockstar Games, потребовала от главного редактора DTF Вадима Елистратова публичных извинений за комментарий в сети, где он поблагодарил Rockstar за "трафик" на выходных. По мнению компании, на фоне данного инцидента такое поведение в журналистской среде неприемлемо.

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