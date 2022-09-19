Обновление Merge не принесло ожидаемых результатов.

Пару дней назад крупнейший альткоин Ethereum, в народе известный как Эфир, получил обновление Merge и перешёл с протокола Proof Of Work на протокол Proof Of Stake. Предполагалось, что это позволит криптовалюте ощутимо прибавить в стоимости и наконец избавиться от "майнерской зависимости", которая не давала токену развиваться в правильном направлении. Если майнить Эфир теперь и правда нельзя, то стоить больше он явно не стал. На фоне опасений по поводу повышения кредитных ставок центробанками весь криптовалютный рынок просел. Вот несколько примеров:

Bitcoin: -14,54% за неделю

Ethereum: -23,31% за неделю

BNB: -10,18%

Cardano: -13,33

Solana: -16,05%

Polkadot: -20,32%

Dogecoin: -10,65%

Polygon: -17,83%

Avalanche: -21%

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Последнее падение Ethereum произошло на прошлой неделе, когда председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер заявил, что криптовалютный рынок, безусловно, уже является частью финансовой системы, однако он по-прежнему нуждается в дополнительном регулировании со стороны властей. Как считает CEO сингапурской криптоплатформы Stack Funds Мэтью Дибб, слова чиновника вполне могут осуществиться в будущем. Тем не менее, с примерно такой же долей вероятности никакого регулирования цифровых активов не будет. На данном этапе предугадать это довольно сложно.