Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Nvidia неофициально подтвердила название следующей архитектуры видеокарт
А заодно и дала подсказку по характеристикам AD102.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

20 сентября ожидается презентация GeForce Beyond, на которой, как предполагают инсайдеры, Nvidia наконец-то представит серию видеокарт RTX 4000. Вчера компания поделилась тизером будущей презентации, неофициально анонсировав название новой архитектуры. Также Nvidia раскрыла некоторые важные спецификации чипа AD102.

реклама

Итак, по порядку. Во-первых, компания опубликовала диаграмму для вычисления чисел Бернулли, которую впервые изобрела Ада Лавлейс (Ada Lovelace) – английский математик; считается первым программистом в истории. Над изображением текст: "The future has a past", что ещё раз подтверждает название архитектуры.

Во-вторых, вторая фотография содержит стикер, на котором указаны неизвестные цифры. Казалось бы, сложно понять, что конкретно они означают. Тем не менее, эксперты разгадали и этот "шифр": он кратко рассказывает нам о характеристиках топового ускорителя AD102:

  • Кристалл размером 629 мм²
  • 75,38 млрд транзисторов
  • Производительность в 2,08 раза выше GA102
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В ближайшем будущем Nvidia должна анонсировать три видеокарты RTX 40: RTX 4090, RTX 4080 16Gb и RTX 4080 12Gb. В октябре этого года будет выпущена только первая модель.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #ada lovelace #rtx 40 #rtx 4000 #rtx 4090 #rtx 4080 #rtx 4090 ti #ad102
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ремастер игры Ведьмак 3 задерживается – 6 геймерских видеокарт для лучшей РПГ десятилетия
ASRock показала свою видеокарту Arc A750
Uncharted: Legacy of Thieves выйдет на ПК 19 октября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Coca-Cola и Pepsi столкнулись в РФ с новыми проблемами – на пути встали 600 000 холодильников
14
Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
73
Эфир перешёл на PoS, но майнеры не планируют продавать геймерам недорогие видеокарты
25
Британские власти готовы способствовать возвращению проданного в прошлом году китайцам предприятия в руки прежнего владельца
3
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
88
SSD против HDD – что надёжнее и стоит ли ожидать исчезновения из продажи жёстких дисков
11
Ethereum ушел на PoS: доходы майнеров рухнули в разы, а стоимость видеокарт стремительно снижается
38
Western Digital будет вынуждена задержать открытие новых производств
+
Остались сутки до перехода Ethereum на Proof of Stake
7
Видеокарты NVIDIA снова подорожают, а предзаказ GeForce RTX 4090 уже можно сделать за $2000
17
Для охлаждения видеокарты Lenovo RTX 4090 потребовалась испарительная камера и целых 13 теплотрубок
17
Биткоин рухнул на негативных новостях об инфляции в США, а эксперты ожидают падения до $16 000
30
Сколько стоит самая дешёвая видеокарта для World of Tanks – 6 геймерских моделей от 6690 рублей
8
Юань оказался неспособен стать заменой доллару – китайская валюта продолжает дешеветь
26
Авторы Nioh анонсировали проект Rise of the Ronin про феодальную Японию
+
У производительных ядер процессоров Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 практически одинаковый IPC
36
GeForce RTX 4080 будет иметь два варианта с 16 ГБ и 12 ГБ памяти
5
С полугодовым опозданием NASA провело полет сверхзвукового X-59 QueSST
10
Новый метод фишинга нацелен на кражу аккаунтов Steam
2
Модели GeForce RTX 40 пылятся на складах с августа на фоне нераспроданных запасов RTX 30 — инсайд
10

Популярные статьи

Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
61
5 самых «неправильных» видеокарт, которые проигрывают своим конкурентам как по цене, так и скорости
37
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
9
10 лучших процессоров для игровых ПК в сентябре 2022 года — цены падают, ассортимент растет
10
ТОП-7 претензий к компании NVIDIA и ее продукции
22
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
29
Продолжаю поиск своей первой системы жидкостного охлаждения процессора
17
ТОП-5 Сюжетных дыр вселенной Borderlands
10
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3

Сейчас обсуждают

Ironcast
02:46
и ОТЛИЧНО, ЧЕМ ДЕШЕВЛЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Под видом параллельного импорта в Россию ввозят контрафакт – «Коммерсант»
Ironcast
02:46
И что это изменит? То что разорилось, уже разорилось - а это типа мы не отступаем, мы перегруппировываемся.. Прогоревший бизнюс от этого не заработает, только арендаторы не будут снижать цены на опуст...
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
Ironcast
02:43
Важно что ещё сейчас новые АМД с встройкой выходят, то есть не игрунам ваши видеокарты задаром не нужны в принципе. Вот ржач-то.
Western Digital будет вынуждена задержать открытие новых производств
den fed
02:42
ты опущенный
10 лучших процессоров для игровых ПК в сентябре 2022 года — цены падают, ассортимент растет
den fed
02:42
Русский народ уже одумался и начал мочить бандеровскую мразь !
10 лучших процессоров для игровых ПК в сентябре 2022 года — цены падают, ассортимент растет
Ironcast
02:40
Хахаха..
Ethereum ушел на PoS: доходы майнеров рухнули в разы, а стоимость видеокарт стремительно снижается
Павел Папанин
02:30
А ещё ферма воняет Сюрстремингом)
В Норвегии местные жители обвиняют майнинговую ферму в излишнем шуме
den fed
02:29
Эта война УЖЕ по сути выйгранна. Удар по узловым электро подстанциям а их в Дуркаине 14-15 шт. Отключение транспорта газа через ГТС. Удар по газохранилищам. Ну и по мелочам удар по плотине Киевского...
10 лучших процессоров для игровых ПК в сентябре 2022 года — цены падают, ассортимент растет
Павел Папанин
02:24
А как же инсайды 4080 в 2раза больше фпс чем 3080?
Radeon RX 7900 XT оставит позади GeForce RTX 4090 в разрезе цены и энергоэффективности — инсайд
den fed
02:21
hdd вообще не место в компе ....шумит и нагрев идет. 2 ssd один под ОС другой торрент
SSD против HDD – что надёжнее и стоит ли ожидать исчезновения из продажи жёстких дисков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем