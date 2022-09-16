А заодно и дала подсказку по характеристикам AD102.

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20 сентября ожидается презентация GeForce Beyond, на которой, как предполагают инсайдеры, Nvidia наконец-то представит серию видеокарт RTX 4000. Вчера компания поделилась тизером будущей презентации, неофициально анонсировав название новой архитектуры. Также Nvidia раскрыла некоторые важные спецификации чипа AD102.

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Итак, по порядку. Во-первых, компания опубликовала диаграмму для вычисления чисел Бернулли, которую впервые изобрела Ада Лавлейс (Ada Lovelace) – английский математик; считается первым программистом в истории. Над изображением текст: "The future has a past", что ещё раз подтверждает название архитектуры.

Во-вторых, вторая фотография содержит стикер, на котором указаны неизвестные цифры. Казалось бы, сложно понять, что конкретно они означают. Тем не менее, эксперты разгадали и этот "шифр": он кратко рассказывает нам о характеристиках топового ускорителя AD102:

Кристалл размером 629 мм²

75,38 млрд транзисторов

Производительность в 2,08 раза выше GA102

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В ближайшем будущем Nvidia должна анонсировать три видеокарты RTX 40: RTX 4090, RTX 4080 16Gb и RTX 4080 12Gb. В октябре этого года будет выпущена только первая модель.

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