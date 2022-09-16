Как утверждает издание Сointelegraph со ссылкой на норвежские источники, в городе Сортланн, где размещена крупная майнинговая ферма KryptoVault, местные жители уже долгое время жалуются на шум, который она издаёт при работе. Одновременное использование тысяч вырабатывающих энергию устройств приводит к тому, что жители города не могут спокойно спать по ночам, а утром просыпаются от шума майнинговой фермы. Кроме того, она, по их словам, ещё и загрязняет атмосферу.
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По мнению генерального директора той самой фермы Кьетила Хоува Петтерсена, данный конфликт "выдут из пальца", а заинтересованы в нём только СМИ: чем больше негативных реплик пишется по поводу его фермы в новостях, тем больше денег получают издания, публикующие соответствующие материалы в корыстных целях. В реальности же дело обстоит совсем по-другому:
Всю энергию для работы ферма берёт из возобновляемых источников
Вырабатываемое тепло задействуется для сушки древесины и водорослей
Ферма помогает местному бизнесу
Обвинения в создании монополии среди других промышленных предприятий тоже не имеют под собой оснований
Кроме того, ген. директор отмечает, что майнинг биткоинов на ферме KryptoVault создаёт много рабочих мест и финансирует государственный бюджет за счёт поступления налогов.
Напомним, с аналогичными претензиями в 2018 г. выступил один из жителей города Сортланн. Тогда он угрожал, что если ферма не перестанет работать, он самолично её взорвёт.
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