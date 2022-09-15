До "выгодного предложения" картам ещё далеко.

На пороге выход видеокарт нового поколения Ada Lovelace и RDNA 3. Тем временем нынешнее предложение "старых" чипов на рынке с каждым днём увеличивается. Вместе с ним падают и цены на RDNA 2/RTX 3000. Так, например, одна из мощнейших карт AMD, Radeon RX 6900 XT, попала в очередной скидочный лист Newegg, где теперь продаётся всего за $679 вместо $999 за эталонный дизайн Founders Edition, как того хотели производители. Стоит отметить, что рекомендованная цена модели от PowerColor ещё выше – $1 199, поэтому Radeon RX 6900 XT продаётся со скидкой в $520. Данная комплектация предполагает 3 вентилятора, 16Gb DRRR6 и 5120 ядер.

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Следующая карта, которую можно взять с большой скидкой, это Radeon RX 6800 XT. Теперь она стоит $579 вместо $649 по MSRP. Вариант от MSI под названием Gaming Z Trio имеет 3 вентилятора и 16Gb GDDR6.

Наконец, у нас есть MSI Mech Radeon RX 6700 XT за $419 вместо $480. За такую цену карта может предоставить геймеру 12Gb GDDR6, 192-битную шину и 96Mb кэш-памяти L3 "Infinity".

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Несмотря на такие большие скидки, сегодняшние ускорители по производительности не смогут сравниться с теми, что вот-вот появятся в магазинах, а следовательно, их сложно назвать действительно выгодным товаром.

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