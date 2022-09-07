В преддверии выхода новых процессоров AMD Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4 массово дешевеют чипы текущего поколения. Как сообщают иностранные СМИ, после огромных скидок на видеокарты Radeon RX 6900 XT, которые мы видели несколько дней назад, очередь на удешевление плавно подошла и к процессорам AMD. Напомним, несмотря на рекомендованную производителем цену в $999 RX 6900 XT на Newegg сейчас можно найти за $699. Разница составляет $300 или 18 тыс. рублей.
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Глобально от компании AMD подешевели 4 процессора:
- Ryzen 9 5950X
- Ryzen 9 5900X
- Ryzen 7 5800X
- Ryzen 5 5600X
|MSRP
|Цена на сентябрь 2022 г.
|Разница
|Ryzen 9 5950X
|$799
|$499
|$300
|
Ryzen 9 5900X
|$549
|$349
|$200
|Ryzen 7 5800X
|$449
|$239
|$210
|Ryzen 5 5600X
|$299
|$179
|$121
Даже несмотря на такие скидки, у процессоров AMD есть серьёзные конкуренты. Например, хоть Ryzen 5 5600X и стоит $179, шестиядерный Core i5-12400F за $175 предлагает значительно более высокую производительность в многопоточном режиме.
Ryzen 7 5800X за $239 на фоне прошлых цен выглядит весьма привлекательно, однако Core i5-12600K, который стоит на $10 дороже, обгоняет его в многоядерных тестах, уступая в одноядерных.
Топовый Ryzen 9 5950X с 16 ядрами и 32 потоками может немного отставать от ближайшего конкурента в лице Core i9-12900K, зато он стоит на $100 дешевле.
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