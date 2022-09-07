В преддверии выхода Zen 4 чипы дешевеют.

В преддверии выхода новых процессоров AMD Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4 массово дешевеют чипы текущего поколения. Как сообщают иностранные СМИ, после огромных скидок на видеокарты Radeon RX 6900 XT, которые мы видели несколько дней назад, очередь на удешевление плавно подошла и к процессорам AMD. Напомним, несмотря на рекомендованную производителем цену в $999 RX 6900 XT на Newegg сейчас можно найти за $699. Разница составляет $300 или 18 тыс. рублей.

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Глобально от компании AMD подешевели 4 процессора:

Ryzen 9 5950X

Ryzen 9 5900X

Ryzen 7 5800X

Ryzen 5 5600X



MSRP Цена на сентябрь 2022 г. Разница Ryzen 9 5950X $799 $499 $300 Ryzen 9 5900X $549 $349 $200 Ryzen 7 5800X $449 $239 $210 Ryzen 5 5600X $299 $179 $121





Даже несмотря на такие скидки, у процессоров AMD есть серьёзные конкуренты. Например, хоть Ryzen 5 5600X и стоит $179, шестиядерный Core i5-12400F за $175 предлагает значительно более высокую производительность в многопоточном режиме.

Ryzen 7 5800X за $239 на фоне прошлых цен выглядит весьма привлекательно, однако Core i5-12600K, который стоит на $10 дороже, обгоняет его в многоядерных тестах, уступая в одноядерных.

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Топовый Ryzen 9 5950X с 16 ядрами и 32 потоками может немного отставать от ближайшего конкурента в лице Core i9-12900K, зато он стоит на $100 дешевле.

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