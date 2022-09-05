Если проект примут, пользователям придётся регистрироваться.

Уже некоторое время в России на государственном уровне серьёзно обсуждают вопрос о легализации криптовалют. Вначале говорилось, что этого нельзя допустить, а теперь разрешить гражданам пользоваться цифровыми активами предлагают даже в Центробанке и Министерстве финансов. Единственное, в чём может состоять подвох, – это полная анонимность криптовалют. Как и ранее, сейчас утверждается, что если они будут легализованы, то только для чётко зарегистрированных в специальной системе пользователей.

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По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, Центробанк находится на стадии переосмысления подхода к регулированию цифровых активов в РФ: главная причина, по которой их до сих пор не разрешили, кроется в чрезмерных рисках, связанных с отмыванием денег и оборотом запрещённых веществ. Если криптовалюты будут официально доступны каждому уже завтра, теневой рынок выйдет на новую стадию развития.

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Как отмечает Моисеев, систему криптовалют сложно назвать лёгкой, однако при должном усилии ЦБ и Минфин смогут её освоить, после чего поднадзорные ЦБ субъекты смогут её использовать в своих целях. В конце заявления заместитель министра уточняет, что субъекты ЦБ должны знать своего клиента.

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