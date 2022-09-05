Уже некоторое время в России на государственном уровне серьёзно обсуждают вопрос о легализации криптовалют. Вначале говорилось, что этого нельзя допустить, а теперь разрешить гражданам пользоваться цифровыми активами предлагают даже в Центробанке и Министерстве финансов. Единственное, в чём может состоять подвох, – это полная анонимность криптовалют. Как и ранее, сейчас утверждается, что если они будут легализованы, то только для чётко зарегистрированных в специальной системе пользователей.
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По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, Центробанк находится на стадии переосмысления подхода к регулированию цифровых активов в РФ: главная причина, по которой их до сих пор не разрешили, кроется в чрезмерных рисках, связанных с отмыванием денег и оборотом запрещённых веществ. Если криптовалюты будут официально доступны каждому уже завтра, теневой рынок выйдет на новую стадию развития.
Как отмечает Моисеев, систему криптовалют сложно назвать лёгкой, однако при должном усилии ЦБ и Минфин смогут её освоить, после чего поднадзорные ЦБ субъекты смогут её использовать в своих целях. В конце заявления заместитель министра уточняет, что субъекты ЦБ должны знать своего клиента.
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