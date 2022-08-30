Возвращаясь обратно, деньги можно забрать.

Как известно, полные санкции ЕС против России в плане денежных купюр начали действовать недавно, и за это время уже накопилось много случаев, когда при выезде из какой-либо европейской страны у граждан России отбирали наличные средства. Об одном из самых подробных случаев рассказал Юрий из Санкт-Петербурга, который побывал в Финляндии на прошлой неделе.

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По его словам, что чётко задокументировано у работников таможни и легко проверяется, когда он выезжал с территории Финляндии в РФ, его остановила служба контроля, а он доброжелательно спросил у них на английском, будет ли проверка. Как выяснилось после, это было ошибкой. Во время поверхностного обыска автомобиля работники таможни спросили, есть ли у Юрия наличные евро. Он ответил, что есть, – 1 390 евро, ещё рубли и динары. Посмотрев на кошелёк, таможенники изъяли всю наличку (евро), руководствуясь санкциями ЕС, запрещающими вывоз банкнот официальной валюты ЕС в Россию. Остальная валюта осталась без внимания.

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Как отмечает Юрий, в европейских санкциях прописано, что если гражданин РФ хочет провести через границу с ЕС определённую сумму в евро (как правило, от 300 у.е.), то у него два варианта:

Передать валюта кому-то, кто едет в Финляндию, не покидая границы

Оставить валюту на таможне, где её будут хранить, пока гражданин за ней не вернётся. Забрать деньги можно будет только в том случае, если Юрий на том же пункте будет ехать через Финляндию. Альтернативный вариант – снятие с России санкций.

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