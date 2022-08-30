Пока что без лишних подробностей.

Сегодня во время презентации, посвящённой грандиозному запуску процессоров Ryzen 7000 "Zen 4", генеральный директор AMD Лиза Су также уделила внимание видеокартам нового поколения, о которых мы так часто слышим от инсайдеров. Вместе с официальным анонсом Ryzen 7000 AMD на коротком тизере показала, как будут выглядеть ускорители Radeon RX 7000.

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Сообщается, что, во-первых, карты RX 7000 уже некоторое время успешно работают в лабораториях AMD, где впечатляют своей мощностью. Во-вторых, по данным компании, будущая архитектура обеспечит 50%-й прирост производительности на ватт по сравнению с RDNA2.

Дизайн показанного ускорителя выдержан в черной цветовой гамме, аналогично серии Radeon RX 6950XT. Учитывая, что на тизере нет ни разъема питания, ни каких-либо других деталей, чтобы приблизительно понять, о какой конкретно модели идёт речь, внимание можно обратить только на толщину видеокарты. Судя по ней, это явно не бюджетный и не средне-бюджетный сегмент. Вероятнее всего, перед нами флагманский процессор RX 7000. Кроме того, на передней части виднеется намёк на RGB-подсветку.

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Напомним, по слухам, топовый ускоритель RDNA3 получит 12 288 потоковых ядер и 24Gb памяти GDDR6. Остальные спецификации так или иначе требуют дополнительного подтверждения. Дата запуска RX 7000 пока что раскрыта не была.

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