На их основе будут собраны три системы.

Intel не перестаёт удивлять: после небольшой передышки между анонсами новых графических процессоров Arc Alchemist компания запустила конкурс под названием "Gamers Days", в основе которого лежит розыгрыш одной из собранных систем, о чём будет рассказано ниже.

реклама

Как сообщают источники, топовой Arc A770 выделили отдельное место в иерархии ускорителей: пока что карту даже не показали на официальных рендерах. Вместо этого Intel отправила три образца сборщикам персональных компьютеров, поручив им весьма трудное задание: с начала собрать полностью уникальную игровую система на базе Arc A770, которая бы впечатлила любого геймера с первого взгляда. Судя по результатам, все три модера с задачей успешно справились. Выглядят их работы следующим образом:

Liquid House

Blue Horse

PC Werkz

Стоит отметить, что все три системы не являются концепт-артом или подготовительным проектом: они – полностью рабочие ПК с видеокартами Arc A770. Судя по фотографиям, дизайн ускорителей подтолкнул сборщиков к тому, чтобы в качестве главного цвета выделить синий.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 3070 Ti за 60 тр в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Напомним, Arc A770 оснащены полнофункциональным графическим процессором ACM-G10 и 16Gb памяти GDDR6. Предполагается, что данные видеокарты созданы для конкуренции в верхнем ценовом сегменте, а по производительности они смогут догнать RTX 3070. Ни цены, ни результатов Arc A770 в тестах компания Intel пока что не предоставила.

Источник.