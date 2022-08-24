Мечта каждого геймера сбылась.

Несмотря на то, что Grand Theft Auto 5 вышла в 2013 г. и считается относительно старой игрой, она всё равно пользуется большой популярностью среди новичков. Так, по словам генерального директора Take-Two Interactive Штрауса Зелника, в этом квартале игроки на консолях нового поколения приобрели на 40% больше копий, а суммарная прибыль по сравнению с прошлым поколением выросла на 36%. На сегодняшний день GTA 5 купили почти 170 млн человек.

реклама

В игре есть всего один большой недостаток, который может разочаровать многих геймеров: GTA 5 не поддерживает кооператив. Вернее, не поддерживала до того момента, пока модеры его не добавили своими усилиями. По словам разработчиков мода RAGECOOP-V, им надоело, что при игре в онлайн-режиме сокомандники намеренно не проходят миссии или покидают их раньше времени.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Утверждается, что данная модификация поддерживает синхронизацию с другими модами и, что самое важное, за её использование невозможно получить бан. RAGECOOP-V позволяет пригласить в кооперативный режим любого игрока из текущей сессии и проходить основные квесты вместе с ним. Кроме прочего, мод поддерживает совместную игру с двумя, тремя и даже четырьмя игроками одновременно. С более подробной информацией о моде вы можете ознакомиться по ссылке ниже.

Источник.