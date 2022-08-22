А пользователи из России и Белоруссии будут играть в своём собственном регионе.

В начале марта стала появляться первая информация о том, что компания Wargaming, выпустившая популярную игру World of Tanks, собирается уходить из России. Сегодня 22 августа, и Wargaming в РФ больше официально деятельность не ведёт. Все права на лицензионные проекты, в том числе и на WoT, переданы отечественной студии Lesta Games, которая управляет деятельностью игры, выпускает обновления и обрабатывает внутриигровые платежи.

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На официальном сайте WorldOfTanks утверждается, что с октября игру поделят на два региона: российский и европейский, причём для российского создадут новый клиент игры под названием "Мир танков". Чтобы продолжать играть в WoT, до конца октября каждому игроку нужно будет определиться с регионом: если он выберет Ru, то для него будут ограничены способы оплаты (только российские сервисы), а если Eu, то по факту ничего не изменится. Сообщается, что в российском регионе будут следующие сервера:

RU1 — Москва

RU2 — Москва

RU3 — удалён

RU4 — Екатеринбург

RU5 — Москва

RU6 — Москва

RU7 — Санкт-Петербург

RU8 — Красноярск

RU9 — Хабаровск

RU10 — удалён

RU11 — удалён

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Оперировать Ru-регионом, соответственно, будет Lesta Games, а Eu-регионом – Wargaming. При переносе аккаунта сохранится всё, в том числе статистика, игровые предметы, прогресс и т.д. Более детальную информацию смотрите на сайте игры по ссылке ниже.

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