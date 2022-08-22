В течение последних 3-х месяцев цены на графические процессоры нового поколения постепенно снижались. В какой-то момент они достигли рекомендованных производителем значений, а некоторые карты оставили РРЦ позади ещё очень давно. Тем не менее, если общий график цен на ускорители показывает позитивную динамику, определённые модели дешеветь не собираются.
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По данным аналитического портала 3DCenter, основные карты портфеля 2020 г., в число которых входят Radeon RX 6800XT, RX 6800, RTX 3060 Ti, RTX 3070 и RTX 3080 10Gb, наконец преодолели порог РРЦ. Если кратко, то модели портфеля – это самые популярные ускорители обоих компаний, на которые с момента релиза наблюдается наибольший спрос среди потребителей. На данный момент все карты продаются примерно на 3% дешевле, чем должны. Учитывая это, общее падение цен среди всех видеокарты Nvidia и AMD чувствуется гораздо сильнее. Стоит отметить, что значительную роль играют флагманы, которые пользователи приобретают реже из-за их чересчур дорогой цены и относительно высокого потребления энергии.
В Европе видеокарты до сих пор стоят чуть дороже, чем в США. Ниже перечислены лучшие предложения на модели основного портфеля 2020 г. на 21 августа в Германии и Австрии:
- RX 6800XT: $759 при РРЦ $649
- RX 6800: $639 при РРЦ $579
- RTX 3060 Ti: $474 при РРЦ $399
- RTX 3070: $579 при РРЦ $499
- RTX 3080 10Gb: $779 при РРЦ $700.
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