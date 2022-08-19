Ранее в список Роскомнадзора попали Google и Twitch.

Сегодня утром Роскомнадзор принял постановление, в котором официально закреплён статус платформ Telegram, TikTok, Zoom, Discord и Pinterest. Сообщается, что все они грубо нарушают закон РФ путём игнорирования запрещённого контента, а также не соблюдают закон "О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории РФ". Наказание платформ будет проявляться в применении мер понуждения: с завтрашнего дня поисковики будут обязаны помечать как нарушителей российского законодательства следующие сервисы:

Telegram Messenger, Inc.

TikTok Pte. Ltd.

Zoom Video Communications Inc.

Discord, Inc.

Pinterest, Inc.

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Ограничения с компаний снимут, как только они полностью выполнят все требования Роскомнадзора.

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Немногим ранее в "чёрный список" Роскомнадзора попали Google и Twitch. В случае с Twitch, сервис, как и прочие зарубежные платформы, будут маркировать нарушителем законов РФ. С Google всё сложнее. Отмечается, что компания получит не только словесное предупреждение, но и лишится на территории РФ всех рекламодателей, а также не сможет распространять рекламу сама. Ни одна из компаний пока что комментарий по данному поводу не дала.

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