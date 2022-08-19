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Роскомнадзор: Telegram, TikTok, Zoom, Discord и Pinterest нарушают законы РФ
Ранее в список Роскомнадзора попали Google и Twitch.
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Сегодня утром Роскомнадзор принял постановление, в котором официально закреплён статус платформ Telegram, TikTok, Zoom, Discord и Pinterest. Сообщается, что все они грубо нарушают закон РФ путём игнорирования запрещённого контента, а также не соблюдают закон "О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории РФ". Наказание платформ будет проявляться в применении мер понуждения: с завтрашнего дня поисковики будут обязаны помечать как нарушителей российского законодательства следующие сервисы:

  • Telegram Messenger, Inc.
  • TikTok Pte. Ltd.
  • Zoom Video Communications Inc.
  • Discord, Inc.
  • Pinterest, Inc.

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Ограничения с компаний снимут, как только они полностью выполнят все требования Роскомнадзора.

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Немногим ранее в "чёрный список" Роскомнадзора попали Google и Twitch. В случае с Twitch, сервис, как и прочие зарубежные платформы, будут маркировать нарушителем законов РФ. С Google всё сложнее. Отмечается, что компания получит не только словесное предупреждение, но и лишится на территории РФ всех рекламодателей, а также не сможет распространять рекламу сама. Ни одна из компаний пока что комментарий по данному поводу не дала.
Источник.

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#google #telegram #twitch #tiktok #zoom
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