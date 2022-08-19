Сегодня утром Роскомнадзор принял постановление, в котором официально закреплён статус платформ Telegram, TikTok, Zoom, Discord и Pinterest. Сообщается, что все они грубо нарушают закон РФ путём игнорирования запрещённого контента, а также не соблюдают закон "О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории РФ". Наказание платформ будет проявляться в применении мер понуждения: с завтрашнего дня поисковики будут обязаны помечать как нарушителей российского законодательства следующие сервисы:
- Telegram Messenger, Inc.
- TikTok Pte. Ltd.
- Zoom Video Communications Inc.
- Discord, Inc.
- Pinterest, Inc.
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Ограничения с компаний снимут, как только они полностью выполнят все требования Роскомнадзора.
Немногим ранее в "чёрный список" Роскомнадзора попали Google и Twitch. В случае с Twitch, сервис, как и прочие зарубежные платформы, будут маркировать нарушителем законов РФ. С Google всё сложнее. Отмечается, что компания получит не только словесное предупреждение, но и лишится на территории РФ всех рекламодателей, а также не сможет распространять рекламу сама. Ни одна из компаний пока что комментарий по данному поводу не дала.
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