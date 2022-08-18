Спойлер: флагманские процессоры у пользователей не в чести.

На дворе 18 августа, первая половина 2022 г. медленно подходит к концу, а это значит, что пора подвести итоги. Как сообщает магазин "Ситилинк", их специалисты подсчитали, какие видеокарты российские пользователи покупали чаще всего за этот промежуток времени.

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Так, самым популярным брендом у геймеров оказался Palit, чьи чипы известны неплохим (но не лучшим) качеством и весьма бюджетной ценой. Далее идут Gigabyte и MSI – компании больше и весомее на рынке ускорителей. Видеокарты Nvidia, отмечают в магазине, покупали в 16 раз чаще, чем видеокарты AMD, что не удивительно.

Для офисных нужд как правило покупались MSI GeForce 210 (1Gb), GeForce GT 1030 (2Gb), GeForce GT 730 (2Gb) и прочие дешевые карты. Геймеры, зная о потребностях современных игр, чаще всего останавливались на GeForce GTX 1050 Ti, RTX 2060 Super, RTX 3060 и RTX 3060 Ti. Иными словами, популярность сыскали не флагманские чипы, а средне-бюджетные модели ценового диапазона 20–50 тыс. рублей. Во встроенном поисковике пользователи чаще всего искали именно ускорители нового поколения: RTX 3060, RTX 3070 и их Titan версии. Из 100% топовые модели интересовали лишь 25% покупателей.

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Если сортировать видеокарты по гигабайтам, то чаще всего пользователи заказывали 8Gb (35% покупателей), 6Gb (20%) и 4Gb (14%).