Нельзя купить даже витринные образцы.

Несмотря на то, что из России ушли многие западные компании, в том числе популярные производители техники вроде Apple и Samsung, китайский гигант Huawei продолжает работу в штатном режиме, но с одним нюансом. Как сообщает "Коммерсантъ", фирменные магазины и правда стоят открытые, игнорируя санкции, однако купить технику в них нельзя. Каждый покупатель, который зашёл в магазин, может посмотреть витринные образцы, задать вопросы консультанту и выйти с пустыми руками, ведь товар отсутствует.

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Утверждается, что торговые точки в Москве, Челябинске, Новосибирске и Тюмени ситуацию объясняют просто: весь товар резко закончился, а новые поставки Huawei только ожидает. В каждом магазине дату "открытия" называют разной. Например, где-то смартфоны и прочая техника в продаже появятся ближе к сентябрю, где-то в октябре, а представители московской точки уверяют, что товар доставят в течение двух недель.

Что любопытно, покупателям не разрешают приобрести даже витринные образцы смартфонов: согласно статье 494 ГК, если продавец отказывается продавать товар с витрины, покупатель не имеет права не этом настаивать. Сегодняшний ассортимент магазинов Huawei включает защитные стёкла, наушники, чехлы, стилусы и другие аксессуары.

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В издании отмечают, что Huawei рано или поздно придётся либо оформлять новые поставки, либо полностью закрывать магазины по всей России, ведь в списке брендов, чья продукция разрешена для параллельного импорта, китайский производитель отсутствует.

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