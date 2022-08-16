Флагманские карты будут дешевле рекомендованных цен на 50-60%.

Согласно отчётам аналитиков, сегодня топовые видеокарты AMD и Nvidia неплохо упали в цене, по сравнению с началом текущего года. Например, после двух лет тотального удорожания, флагманскую RTX 3090 можно найти на 47% дешевле рекомендованной стоимости. Как сообщает китайское технологическое агентство ZOL, это вовсе не предел, а только начало.

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Утверждается, что из-за краха криптовалют, спада продаж готовых ПК и низкого спроса на ускорители текущего поколения в связи со скорым прибытием нового обе компании в конце августа будут вынуждены пойти на радикальные меры, в очередной раз снизив цены на свою продукцию.

Учитывая то, что недавно Nvidia опубликовала финансовый отчёт за второй квартал, исходя из которого сегмент игровых GPU сильно просел, очередное снижение цен может помочь компании быстро распродать все ненужные чипы Ampere и избавиться от лишних проблем сразу перед запуском нового поколения. С другой стороны, совсем низкие цены вряд ли принесут компании какую-то ощутимую прибыль. Возможно, наоборот, общий доход от настольных видеокарт упадёт ещё ниже.

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Так или иначе, в Nvidia к этому подготовились основательно: чтобы распродать ненужные карты, компания даже вновь запустила производство RTX 3080 на 12Gb, потому что в их основе лежат чипы GA102, которых на складах скопилось чересчур много.

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