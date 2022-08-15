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В Украине будут выпускать не только БПЛА Bayraktar, но и беспилотники Kizilelma
Всё благодаря украинским двигателям.
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Некоторое время назад мы сообщали, что стала понятна причина подписанного в прошлом году договора о совместном сотрудничестве в сфере стратегической и военной авиации между Украиной и Турцией: последняя собирается построить в Украине завод по производству оперативно-тактических дронов Bayraktar TB2, руководить которым будет турецкая компания Baykar Makina. Сегодня стало известно, что одними дронами Bayraktar дело не ограничится.

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Как утверждает генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар, благодаря наличию в Украине продвинутых двигателей нового типа в скором времени будет также запущено производство беспилотников Bayraktar Kizilelma – чуть менее известных, однако не менее функциональных БПЛА. По словам Байрактара, в Украине построят фабрику, исследовательский центр и центр передового производства, где будут собирать три вида БПЛА: Bayraktar TB2, Bayraktar Akinci и новый Bayraktar Kizilelma.

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Утверждается, что контракты на поставки беспилотников Baykar Makina подписала с 22 разными странами. Украина – одна из немногих, где есть технологии для строительства двигателей, вследствие чего было принято решение перенести туда разработку электроники, программного обеспечения и всех прочих компонентов, необходимых для создания ударных беспилотников.

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#бпла #bayraktar
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