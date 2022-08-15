Видимо, на складах их стало слишком много.

В середине первого месяца лета компания Nvidia столкнулась с проблемой инвентаризации видеокарт поколения Ampere: чипов было слишком много, а покупателей слишком мало. Более того, в поколение входили весьма нерентабельные модели вроде RTX 3080 12Gb. Видимо, не рассчитывая на то, что запуск серии RTX 4000 состоится в сентябре-октябре этого года, компания неспешно приняла решение снять вышеупомянутую карту с продажи, тем самым снизив нагрузку на склады.

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По данным авторитетного источника, с недавних пор Nvidia вновь начала производить RTX 3080 12Gb, потому что интерес пользователей к топовой RTX 3090 за последнее время сильно возрос. Т.к. карты работают на одном и том же графическом процессоре (GA102), а компания столкнулась с его переизбытком, теперь Nvidia частично его отключает, делая 12Gb версию популярной карты снова доступной для покупки.

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Напомним, по сравнению с 10Gb-версией чипа, RTX 3080 12Gb имеет чуть больше памяти, более широкую шину (384-бит против 320-бит) и дополнительные 256 ядер. Рекомендованная стоимость для устройства никогда не объявлялась, однако на старте за ускоритель просили более $1 000. Сегодня в магазинах США его можно найти за $730-750. Утверждается, что в разрешении 4K производительность RTX 3080 12Gb очень похожа на RTX 3080 Ti. РРЦ последней, напомним, до сих пор составляет $1 120.

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