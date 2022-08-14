Об этом говорит химический состав метеоритов.

После многочисленных исследований в этой области учёные вновь нашли доказательство того, что Луна когда-то давно была частью Земли. Вернее, правильнее будет сказать, что Луна никогда непосредственно не являлась частью земной коры, она лишь образовалась из некоего неизвестного на данный момент вещества, которое находилось на Земле. Отделилось от планеты оно вследствие ещё одного неизвестного фактора. По мнению учёных, этому вполне могло поспособствовать столкновение Земли с достаточно крупным астероидом около 4,5 млрд лет назад.

реклама

В научной работе геофизиков из Цюрихского университета сказано, что с помощью масс-спектрометра исследователи долгое время изучали поверхность шести случайно взятых осколков лунных метеоритов изо льдов Антарктиды. На поверхность Земли они попали при столкновении Луны с другими астероидами.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

По результатам, изотопы гелия и неона во всех лунных метеоритах так или иначе подвергались воздействию потока ионизированных частиц. Изюминка всего исследования заключается в том, что лунные породы даже в теории никогда не могли находиться в данном потоке. Следовательно, они, как и все лунные породы, появились вследствие отсоединения от поверхности Земли в результате столкновения.

Источник.