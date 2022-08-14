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Учёные нашли очередное доказательство того, что Луна когда-то была частью Земли
Об этом говорит химический состав метеоритов.
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После многочисленных исследований в этой области учёные вновь нашли доказательство того, что Луна когда-то давно была частью Земли. Вернее, правильнее будет сказать, что Луна никогда непосредственно не являлась частью земной коры, она лишь образовалась из некоего неизвестного на данный момент вещества, которое находилось на Земле. Отделилось от планеты оно вследствие ещё одного неизвестного фактора. По мнению учёных, этому вполне могло поспособствовать столкновение Земли с достаточно крупным астероидом около 4,5 млрд лет назад.

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В научной работе геофизиков из Цюрихского университета сказано, что с помощью масс-спектрометра исследователи долгое время изучали поверхность шести случайно взятых осколков лунных метеоритов изо льдов Антарктиды. На поверхность Земли они попали при столкновении Луны с другими астероидами.

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По результатам, изотопы гелия и неона во всех лунных метеоритах так или иначе подвергались воздействию потока ионизированных частиц. Изюминка всего исследования заключается в том, что лунные породы даже в теории никогда не могли находиться в данном потоке. Следовательно, они, как и все лунные породы, появились вследствие отсоединения от поверхности Земли в результате столкновения.
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