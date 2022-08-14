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Пользователи смогли откопать цены на видеокарты Intel Arc A770 и A750
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Много месяцев назад, когда о видеокартах Intel Arc Alchemist было практически ничего не известно, компания запустила конкурс Xe HPG Scavenger Hunt, который пользователи интернета ласково прозвали "Охотой за мусором". По идее разработчиков, главными призами конкурса должны стать ускорители Intel собственного производства, а Scavenger Hunt представлял собой сложный опросник по разным этапам истории Intel. Стоить отметить, что дать правильный ответ на все вопросы было довольно сложно.

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Некоторые характеристики чипов уже просочились в сеть, а вот о стоимости компания толком не говорила. Похоже, что на примерную цену в компании недавно намекнули, используя тот самый конкурс.

На официальной странице Scavenger Hunt утверждается, что победители могут выбрать либо процессор Core i7-12700K вместо видеокарты Arc A770, либо Core i5-12600K вместо Arc A750. Соответственно, т.к. процессоры уже вышли, у них есть рекомендованная стоимость, что позволяет примерно указать РРЦ двух ускорителей. Так, ориентируясь на то, что Core i7-12700K в рознице стоит $410, столько же попросят за Arc A770. Core i5-12600K в магазинах США оценивается в $290, поэтому и Arc A750, скорее всего, будет иметь похожий ценник.

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Напомним, если слухи верны, A770 получит 4096 ядер, 2,5 ГГц, 16Gb памяти GDDR6 и 256-битную шину. A750 – 3584 ядра, 8Gb GDDR6 и аналогичную шину.
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#intel #видеокарты #arc a770 #arc a750
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