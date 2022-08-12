Основная часть работы уже выполнена.

С переходом Эфира от нынешнего протокола PoW (Proof of Work) на новый PoS (Proof of Stake) в глобальной перспективе изменится лишь одно: сеть криптовалюты потеряет возможность выдачи вознаграждений майнерам, а те, в свою очередь, не смогут добыть Ethereum с помощью десятков игровых видеокарт, которые в прошлом году оказались в дефиците как раз из-за чрезмерного спроса. Когда о решении перехода на PoS было публично объявлено, многие пользователи с правилами протокола не согласились, и это вполне понятно: чтобы зарабатывать прежние суммы на PoS, потребуются значительные инвестиции.

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Тем не менее, как утверждают сторонники майнинг-версии сети, у них есть решение. Если обновление The Merge, запланированное на 15-16 сентября, и правда отключит добычу "крипты", группа разработчиков организует PoW-форк Ethereum, а новую криптовалюту назовёт соответствующе – Ethereum PoW (ETHW). По словам специалистов, все замечания в данном случае неуместны, ведь программисты уже сумели обезвредить бомбу сложности, обновили идентификатор и сделали практически всю работу заранее.

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В то же время разработчики Ethereum Classic (ETC) призывают майнеров не тратить время на новый форк и сразу переходить на добычу их монет. Аналитики ETC отмечают, что за короткий период временить сделать качественный форк технически невозможно. Более того, он не вызовет доверие у крупных игроков рынка.