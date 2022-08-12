Вокруг темы о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТа) последние несколько дней ходит много разговоров. В частности, самые "радикальные" предложения включали повышение с 15 до 60 тыс. рублей, то есть в 4 раза. Чуть более реальная идея появилась у депутатов от ЛДПР, которые внесли в Госдуму законопроект о повышении МРОТа с 15 279 рублей (на данный момент) до 30 тыс. рублей.
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По мнению депутатов, низкий показатель оплаты труда влечёт за собой дифференциацию доходов населения, когда одна группа людей зарабатывает настолько выразительно больше, чем другая, что они фактически живут в "разных вселенных", хотя по факту могут находиться в одном районе города. Кроме того, утверждается, что МРОТ нынешнего уровня – это не самые большие показатели производства, огромный сектор теневой экономики и социальная напряжённость среди населения. По предварительным данным, чтобы воплотить законопроект ЛДПР в жизнь, нужно минимум 1,16 триллиона рублей из госбюджета.
Депутаты уверены, что законопроект нужно принимать именно сейчас, в 3-4 квартале 2022 г., потому что в этот период бюджет готовится к тратам на следующий год. В законопроекте также отмечено, что ещё несколько лет назад Россия должна была перейти на расчёт МРОТ по медианной методике, однако этого не произошло. Напомним, медианный расчёт – это когда зарплату всех граждан прибавляют, а потом делят на их количество.
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