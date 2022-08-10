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Биткоин растёт на фоне низкой инфляции в США
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Как сообщает издание РБК, за прошедшую неделю первая криптовалюта хоть и не смогла догнать Ethereum, но тоже сильно подорожала. На фоне резкого прыжка инфляции в США до прогнозируемых 9,1% биткоин упал минимум на $2-3 тыс., отражая незаинтересованность держателей в лишних рисках. Уже сегодня Минтруда США объявило новые данные по инфляции: 8,5% в год, а биткоин тем временем подорожал практически на $1 тыс., закрепившись в диапазоне между $24 000 и $24 100. Напомним, ещё вчера криптовалюта "лежала" на уровне $22 800. Базовая инфляция в США, показывающая, на сколько подорожали непродовольственные товары, к концу сегодняшнего дня составила 5,9%.

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Финансовые эксперты ожидали, что в этом месяце инфляция упадёт до 8,7%, по сравнению с 9,1% месяцем ранее. Когда о факте того, что экономика уходит в минус, а на страну надвигается продолжительная рецессия, было впервые упомянуто, большинство криптовалютных бирж начали массово увольнять сотрудников, чтобы отбить расходы во время криптозимы. Наверное, единственным крупным игроком, который не показал страха перед криптозимой, стала биржа Binance. В отличие от конкурентов, она не только не уволила какое-то количество сотрудников, а наоборот, набрала новых. Судя по позитивной динамике BTC (4% за сутки), ETH (9% за сутки) и Polkadot (9,5% за сутки), компания в своих прогнозах не ошиблась.
Источник.

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