Полные тесты в бенчмарках присутствуют.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Как сообщает источник, ASRock больше не является эксклюзивным партнером AMD, поэтому компания воспользовалась случаем и анонсировала свой первый графический процессор Intel. Карта получила название ASRock Arc A380 Challenger ITX. По данным компании, модель представляет собой игровую видеокарту с заводским разгоном и тактовой частотой 2250 МГц. На практике частота оказалась даже выше заявленной. Так, в стресс-тесте Furmark она достигает 2300 МГц, а в играх — 2450 МГц.

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Следует отметить, что примерно такие же результаты показала карта Photon OC производства GUNNIR, однако ASRock дополнительно предоставила данные о потреблении. При полной нагрузке скорость вращения вентилятора достигает 1683 об/мин, а температура чипа колеблется в районе 85°C. TDP при этом составляет 54W, что заметно ниже, чем ожидалось (75W).

В графических тестах карта ASRock тоже показала неплохие результаты:

Time Spy Extreme: 2 169 баллов

Time Spy: 4 668 баллов

Fire Strike Extreme: 4 894 балла.

По результатам, устройство потянет Battlefield V в 2K (2560x1440p), демонстрируя 45+ fps.

Кроме прочего, ASRock предоставила и результаты тестов видеокарты в играх:

League of Legends: 167 fps

CS:GO: 160 fps

DOTA2: 146 fps

APEX Legends: 92 fps

PUBG: 83 fps

The Division 2: 53 fps

Shadow of the Tomb Raider: 56 fps

Cyberpunk 2077: 48 fps

Gears of War 5: 63 fps

Watch Dogs: 49 fps.

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Во всех играх, кроме APEX Legends, Cyberpunk 2077 и PUBG настройки стояли на высоком качестве.

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