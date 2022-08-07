Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Блогер превратил бачок унитаза в полнофункциональный геймерский ПК
Во время сборки не обошлось и без проблем.
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

Сегодня на рынке предостаточно интересных корпусов для компьютеров, а пользователи перенасытились такими банальными идеями, как корпус-пирамида или открытый корпус-стенд. По крайней мере, так посчитал блогер Basically Homeless, который решил превратить свой новый унитазный бачок в полнофункциональный игровой ПК. Перед сборкой было поставлено три главные цели:

  • Клавиатура, мышь
  • 2400Hz
  • CS:GO

реклама

Забегая на перёд, все они были успешно достигнуты, а сокомандники блогера попросту не поверили, что его ПК находится в сливном бачке.

Причина, по которой было принято такое нестандартное решение, лежит в потере интереса блогера к Nintendo Switch. За долгое время пользования приставка ему сильно надоела, а тратить месяцы на ожидание SteamDeck он отказался, после чего взор пал на бачок унитаза.

Первоначально, понимая, что конструкция нуждается в подготовке и планировании, блогер создал 3D-модель бачка, вырезал стеклянную панель, чтобы вода не затопила комплектующие, вставил спереди ещё одну стеклянную панель, чтобы комплектующие были видны во время игры, а также проделал несколько отверстий для поступления воздуха, куда поместил кулера на 120 мм.

После сборки самого ПК на Mini-ATX материнской плате, установки и подключения всех комплектующих к бачку, блогер столкнулся с тем, что рукотворный "аквариум" для воды протекает, поэтому систему пришлось пересобирать заново. Наконец, когда все проблемы были решены, пришёл черёд запуска системы. Работает она от ручки на бачке, смывающей воду.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 MSI за 44тр в Регарде
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Единственное, что осталось блогеру – это запустить CS:GO на заранее установленном телевизоре, и насладиться проделанной работой, с чем он тоже успешно справился.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#компьютеры #игровые пк #сборки пк
6
Показать комментарии (6)

Материалы по теме

Генри Кавилл вновь упражняется в сборке ПК – что на этот раз улучшил исполнитель Ведьмака
В китайскую розницу поступил корпус для ПК с аквариумом для рыбок
Antec представила просторный и продуваемый корпус DP503 для игровых ПК
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самсунг - это Гнусмас, компания зарегистрировала торговый знак на радость хейтерам
15
Известный блогер запустил Stray в разрешении 16К – сколько fps удалось выжать из GeForce RTX 3080 Ti
11
Dying Light 2 уже на торрентах – какую видеокарту купить для одной из самых лучших игр 2022 года
43
Инсайдеры назвали цены и технические характеристики видеокарт NVIDIA и AMD следующего поколения
6
Инсайдеры фиксируют резкое снижение цен на видеокарты в США – GeForce RTX 3090 на Newegg от 63 500р
19
Microsoft анонсировала новые функции в Game Pass
+
Обновлённые данные о характеристиках и быстродействии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40
6
GeForce RTX 3090 Ti уже можно купить за 1149 долларов
12
Компания, производящая Ладу Веста, сокращает свой штат на 90%
137
Французский физик в шутку выдал фото колбасы за снимок телескопа «Джеймс Уэбб»
19
EVGA снижает цену на GeForce RTX 3090 Ti FTW3 на $1000
5
В Республике Беларусь признали экстремистскими два пака стикеров в Telegram
37
Процессор AMD Ryzen 5950E получит 12 ядер, а Ryzen 5900E — всего 10
2
AMD Ryzen 9 7900X Zen 4 получит прирост скорости кэш памяти более 50% по сравнению с Zen 3
33
Core i9-13900K достигает небывалых высот в Geekbench 5 — Ryzen 9 5950X далеко позади
34
Corsair рассказала о снижении выручки и чистых убытках в $59 000 000
1
Microsoft изменит диалоговое окно выключения системы в Windows 11
9
Wylsacom заявил, что пиратский контент - это "негигиенично"
27
Вся актуальная информация о видеокартах RTX 4000 и RX 7000 в двух таблицах
7
Panasonic и Nikon по примеру конкурентов отказываются от выпуска недорогих цифровых камер
6

Популярные статьи

Причины, по которым не стоит хранить важную информацию на SSD, флеш-накопителях и картах памяти
222
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
93
Почему Linux Mint 21 MATE Edition непригоден для нормального использования
148
Обзор фильма "Добыча" ("Prey")
198
Бесплатный веб-инструмент, который мгновенно восстанавливает старые фотографии с помощью ИИ
19

Сейчас обсуждают

wwr222
22:45
Вам иллюминатам не угодишь...
Обзор фильма "Добыча" ("Prey")
Евгений Самсонов
22:45
очередной бот
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
wwr222
22:44
Не бери чужие фразы без разрешения! Тебя не учили родители? Иди спать, танцор диско...
Обзор фильма "Добыча" ("Prey")
Евгений Самсонов
22:44
а медвепуты почему уже 22 года у власти?
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
Rey.B.
22:43
Как это Вы про себя, так жестоко! Вот уж не ожидал! "Я так и думал...диагноз вам вынесен, но ради приличия озвучивать не стану..."
Обзор фильма "Добыча" ("Prey")
IRanPast
22:42
Как что? А в глаз?
Обзор фильма "Добыча" ("Prey")
ptlrkptt
22:41
это же животные )
Обзор фильма "Добыча" ("Prey")
Rey.B.
22:41
Смотрел конечно. Но сняты они были противно. Поэтому и забыты. Для сравнения, как зашли в СССР "Фантомас" и "Танцор диско"! Могли бы киношники и поучиться, как снимать боевики.
Обзор фильма "Добыча" ("Prey")
wwr222
22:41
А вот такие, как на фотке снизу :))
Обзор фильма "Добыча" ("Prey")
[Zero]
22:40
Тут просто сидит один кремлебот с кучей свободного времени и 30 акками.
В России заблокировали сайт для создателей контента и их подписчиков Patreon
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем