Во время сборки не обошлось и без проблем.

Сегодня на рынке предостаточно интересных корпусов для компьютеров, а пользователи перенасытились такими банальными идеями, как корпус-пирамида или открытый корпус-стенд. По крайней мере, так посчитал блогер Basically Homeless, который решил превратить свой новый унитазный бачок в полнофункциональный игровой ПК. Перед сборкой было поставлено три главные цели:

Клавиатура, мышь

2400Hz

CS:GO

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Забегая на перёд, все они были успешно достигнуты, а сокомандники блогера попросту не поверили, что его ПК находится в сливном бачке.

Причина, по которой было принято такое нестандартное решение, лежит в потере интереса блогера к Nintendo Switch. За долгое время пользования приставка ему сильно надоела, а тратить месяцы на ожидание SteamDeck он отказался, после чего взор пал на бачок унитаза.

Первоначально, понимая, что конструкция нуждается в подготовке и планировании, блогер создал 3D-модель бачка, вырезал стеклянную панель, чтобы вода не затопила комплектующие, вставил спереди ещё одну стеклянную панель, чтобы комплектующие были видны во время игры, а также проделал несколько отверстий для поступления воздуха, куда поместил кулера на 120 мм.

После сборки самого ПК на Mini-ATX материнской плате, установки и подключения всех комплектующих к бачку, блогер столкнулся с тем, что рукотворный "аквариум" для воды протекает, поэтому систему пришлось пересобирать заново. Наконец, когда все проблемы были решены, пришёл черёд запуска системы. Работает она от ручки на бачке, смывающей воду.

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Единственное, что осталось блогеру – это запустить CS:GO на заранее установленном телевизоре, и насладиться проделанной работой, с чем он тоже успешно справился.