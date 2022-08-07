Сегодня на рынке предостаточно интересных корпусов для компьютеров, а пользователи перенасытились такими банальными идеями, как корпус-пирамида или открытый корпус-стенд. По крайней мере, так посчитал блогер Basically Homeless, который решил превратить свой новый унитазный бачок в полнофункциональный игровой ПК. Перед сборкой было поставлено три главные цели:
- Клавиатура, мышь
- 2400Hz
- CS:GO
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Забегая на перёд, все они были успешно достигнуты, а сокомандники блогера попросту не поверили, что его ПК находится в сливном бачке.
Причина, по которой было принято такое нестандартное решение, лежит в потере интереса блогера к Nintendo Switch. За долгое время пользования приставка ему сильно надоела, а тратить месяцы на ожидание SteamDeck он отказался, после чего взор пал на бачок унитаза.
Первоначально, понимая, что конструкция нуждается в подготовке и планировании, блогер создал 3D-модель бачка, вырезал стеклянную панель, чтобы вода не затопила комплектующие, вставил спереди ещё одну стеклянную панель, чтобы комплектующие были видны во время игры, а также проделал несколько отверстий для поступления воздуха, куда поместил кулера на 120 мм.
После сборки самого ПК на Mini-ATX материнской плате, установки и подключения всех комплектующих к бачку, блогер столкнулся с тем, что рукотворный "аквариум" для воды протекает, поэтому систему пришлось пересобирать заново. Наконец, когда все проблемы были решены, пришёл черёд запуска системы. Работает она от ручки на бачке, смывающей воду.
Единственное, что осталось блогеру – это запустить CS:GO на заранее установленном телевизоре, и насладиться проделанной работой, с чем он тоже успешно справился.